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З Луганщини окупанти хочуть відправити дітей на "оздоровлення" до росії: пришвидшили медогляди

З Луганщини окупанти хочуть відправити дітей на "оздоровлення" до росії: пришвидшили медогляди

Київ • УНН

 • 1062602 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Луганської області пришвидшили медичні обстеження дітей, щоб потім відправити їх на "оздоровлення" до росії. Про це інформує УНН, посилаючись на повідомлення голови Луганської ОВА Артема Лисогора в Telegram.

Цитата

"11 бригад-гастролерів з рф нібито вже встигли провести огляди 125 тисячам юних жителів так званої "лнр". Окупаційна влада наразі вирішує, який саме відсоток юнаків та дівчат дозволити відправити на "оздоровлення" до віддалених регіонів росії", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Також окупаційна влада наказала пришвидшити темпи примусової паспортизації, але, як зазначає голова ОВА, "поки що не розуміє як". Для цього залучили "волонтерів", які збирають документи тих громадян, хто не йде оформлювати документи. 

Зазначається, що у Лисичанську пришвидшити примусову паспортизацію окупанти "фізично не в змозі", бо на все місто працює лише один копірувальний апарат, який розташований "на значній відстані" від паспортного столу.

"Тож, навіть при значному бажанні люди вимушені пішки долати зайві кілометри, аби зняти копію з документів", - поінформував голова ОВА.

Нагадаємо

Луганська ОВА 7 травня повідомила, що в тимчасово окупованому Луганську ворог намагається прискорити примусову паспортизації, темпи якої вкрай низькі.

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