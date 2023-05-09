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С Луганской области оккупанты хотят отправить детей на "оздоровление" в россию: ускорили медосмотры

Киев • УНН

 • 1062601 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. На временно оккупированных территориях Луганской области ускорили медицинские обследования детей, чтобы потом отправить их на "оздоровление" в россию. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сообщение главы Луганской ОВА Артема Лысогора в Telegram.

Цитата

"11 бригад-гастролеров из рф якобы уже успели провести осмотры 125 тысячам юных жителей так называемой "лнр". Оккупационные власти сейчас решают, какой именно процент юношей и девушек позволить отправить на "оздоровление" в отдаленные регионы россии", - говорится в сообщении.

Детали

Также оккупационные власти приказали ускорить темпы принудительной паспортизации, но, как отмечает глава ОВА, "пока не понимает как". Для этого привлекли "волонтеров", которые собирают документы тех граждан, кто не идет оформлять документы. 

Отмечается, что в Лисичанске ускорить принудительную паспортизацию оккупанты "физически не в состоянии", потому что на весь город работает только один копировальный аппарат, который расположен "на значительном расстоянии" от паспортного стола.

"Поэтому, даже при значительном желании люди вынуждены пешком преодолевать лишние километры, чтобы снять копию с документов", - проинформировал глава ОВА.

Напомним

Луганская ОВА 7 мая сообщила, что во временно оккупированном Луганске враг пытается ускорить принудительную паспортизацию, темпы которой крайне низкие.

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