У Луганську окупанти залучають ідейних волонтерів для прискорення паспортизації
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В окупованому Луганську ворог всіма силами намагається прискорити примусову паспортизації, темпи якої вкрай низькі. Про це повідомляє Луганська ОВА на своїй сторінці у Фейсбук.
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«Луганську доручено прискорити примусову паспортизацію, особливо літніх людей. Темпи прийому заяв в місті дуже низькі. Для активізації процесу окупаційна влада залучатиме волонтерів та громадських активістів. На безоплатній основі – за ідею», - повідомляє ОВА.
Додамо
Окупанти проводять примусову паспортизацію на всіх окупованих територіях. Зокрема, росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років, при цьому в іншому випадку погрожують позбавляти батьків батьківських прав.
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