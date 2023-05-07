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У Луганську окупанти залучають ідейних волонтерів для прискорення паспортизації

У Луганську окупанти залучають ідейних волонтерів для прискорення паспортизації

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. В окупованому Луганську ворог всіма силами намагається прискорити примусову паспортизації, темпи якої вкрай низькі. Про це повідомляє Луганська ОВА на своїй сторінці у Фейсбук.

Цитата

«Луганську доручено прискорити примусову паспортизацію, особливо літніх людей. Темпи прийому заяв в місті дуже низькі. Для активізації процесу окупаційна влада залучатиме волонтерів та громадських активістів. На безоплатній основі – за ідею», - повідомляє ОВА.

Додамо

Окупанти проводять примусову паспортизацію на всіх окупованих територіях. Зокрема, росіяни примусово паспортизують  дітей від 14 років, при цьому в іншому випадку погрожують позбавляти батьків батьківських прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лубінець заявив про розробку законопроєкту щодо відмови українцями від паспортів рф: у комітеті ВР з прав людини нічого про це не знають

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