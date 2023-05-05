ЦНС: росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років та погрожують позбавляти батьківських прав незгодних батьків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На тимчасово окупованих територіях росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років, при цьому в іншому випадку погрожують позбавляти батьків батьківських прав. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"На тимчасово окупованих територіях росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років. Так, окупанти заявили, що всі жителі ТОТ у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт рф. В іншому випадку їх батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також у Центрі спротиву зауважили, що за окупантськими "законами" всі діти, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях автоматично стають "громадянами рф".
"Таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на ТОТ аби "виправдати" окупацію регіону", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
Раніше у ЦНС зазначали, що окупанти продовжують активно проводити в мережі Інтернет інформаційні антиукраїнські кампанії.