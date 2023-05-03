ЦНС: окупанти активно проводять дезінформаційну кампанію на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Окупанти продовжують активно проводити в мережі Інтернет інформаційні антиукраїнські кампанії. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Так, за минулий місяць основною була теза про те, що "лише перемога над нацизмом в Україні може дозволити гарантувати росії безпеку, відновити стабільність в ЄС". На ряду з цим, були й інші тези та наративи, якими росіяни намагалися в першу чергу вплинути на внутрішню цільову аудиторію, а також на українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема:
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- "візит генсека НАТО до Києва свідчить про намір Північноатлантичного альянсу продовжувати процес інтеграції України в Західний світ, що вказує на правильність рішення щодо початку "сво";
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- "злочинні дії Києва підтверджують необхідність продовження "сво" до виконання всіх її завдань";
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- "Україна назавжди втратила території, які раніше самовизначилися";
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- "візит президента рф на тимчасово окуповану українську територію – демонстрація впевненості рф у своїх діях";
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- "кремль приділяє особливу увагу військовослужбовцям, які виконують завдання "сво", надаючи їм гарантії та соціальну підтримку";
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Крім цього, у Центрі національного спротиву зазначають, що з метою припинення бойових дій та бажанням окупантів виграти час для перегрупування своїх військ, російська сторона поширила наступні наративи:
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- необхідність створення умов для переговорів;
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- "країни Заходу не можуть бути посередниками у переговорному процесі";
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- "мирний план КНР, як нова альтернатива вирішенню кризового питання в Україні";
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- "колективний Захід веде війну проти росії";
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- "безперспективність спроб Заходу ізолювати рф від зовнішньої політики".
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Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що окупанти удають з себе цивільних, аби знайти партизан на ТОТ.