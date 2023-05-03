ЦНС: окупанти активно проводять дезінформаційну кампанію на ТОТ

ukru
10:29 • 72681 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 84143 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 94488 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 132010 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 319839 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 417304 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 329012 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 353490 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311056 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224663 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.3 м/с
77 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 89219 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 98026 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 101043 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 56235 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 37942 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 72730 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 132059 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 434294 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 574167 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 603796 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 30134 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 56236 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 101044 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 218745 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 417337 перегляди
Актуальне
ЦНС: окупанти активно проводять дезінформаційну кампанію на ТОТ

ЦНС: окупанти активно проводять дезінформаційну кампанію на ТОТ

Київ • УНН

 • 452733 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Окупанти продовжують активно проводити в мережі Інтернет інформаційні антиукраїнські кампанії. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Так, за минулий місяць основною була теза про те, що "лише перемога над нацизмом в Україні може дозволити гарантувати росії безпеку, відновити стабільність в ЄС". На ряду з цим, були й інші тези та наративи, якими росіяни намагалися в першу чергу вплинути на внутрішню цільову аудиторію, а також на українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема:

  • "візит генсека НАТО до Києва свідчить про намір Північноатлантичного альянсу продовжувати процес інтеграції України в Західний світ, що вказує на правильність рішення щодо початку "сво";
  • "злочинні дії Києва підтверджують необхідність продовження "сво" до виконання всіх її завдань";
  • "Україна назавжди втратила території, які раніше самовизначилися";
  • "візит президента рф на тимчасово окуповану українську територію – демонстрація впевненості рф у своїх діях";
  • "кремль приділяє особливу увагу військовослужбовцям, які виконують завдання "сво", надаючи їм гарантії та соціальну підтримку";

Крім цього, у Центрі національного спротиву зазначають, що з метою припинення бойових дій та бажанням окупантів виграти час для перегрупування своїх військ, російська сторона поширила наступні наративи:

  • необхідність створення умов для переговорів;
  • "країни Заходу не можуть бути посередниками у переговорному процесі";
  • "мирний план КНР, як нова альтернатива вирішенню кризового питання в Україні";
  • "колективний Захід веде війну проти росії";
  • "безперспективність спроб Заходу ізолювати рф від зовнішньої політики".

Нагадаємо

У ЦНС повідомили, що окупанти удають з себе цивільних, аби знайти партизан на ТОТ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.97
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,804.61