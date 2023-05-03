ЦНС: оккупанты активно проводят дезинформационную кампанию на ВОТ

ukru
Эксклюзив
06:00 • 31980 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 105266 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 68732 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 118168 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116474 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107056 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101925 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112964 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132889 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 180365 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 82610 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 43603 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 73316 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 103696 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 30079 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 180361 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210980 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 151483 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157835 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 194168 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 89015 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107345 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123981 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159375 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166046 просмотра
Актуальное
ЦНС: оккупанты активно проводят дезинформационную кампанию на ВОТ

ЦНС: оккупанты активно проводят дезинформационную кампанию на ВОТ

Киев • УНН

 • 452733 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Оккупанты продолжают активно проводить в сети Интернет информационные антиукраинские кампании. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Так, за прошлый месяц основным был тезис о том, что "только победа над нацизмом в Украине может позволить гарантировать россии безопасность, восстановить стабильность в ЕС". Наряду с этим, были и другие тезисы и нарративы, которыми россияне пытались в первую очередь повлиять на внутреннюю целевую аудиторию, а также на украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях.

В частности:

  • "визит генсека НАТО в Киев свидетельствует о намерении Североатлантического альянса продолжать процесс интеграции Украины в Западный мир, что указывает на правильность решения о начале "сво";
  • "преступные действия Киева подтверждают необходимость продолжения "сво" до выполнения всех ее задач";
  • "Украина навсегда потеряла ранее самоопределившиеся территории";
  • "визит президента рф на временно оккупированную украинскую территорию – демонстрация уверенности рф в своих действиях";
  • "кремль уделяет особое внимание военнослужащим, выполняющим задачи "сво", предоставляя им гарантии и социальную поддержку";

Кроме этого, в Центре национального сопротивления отмечают, что с целью прекращения боевых действий и желанием оккупантов выиграть время для перегруппировки своих войск, российская сторона распространила следующие нарративы:

  • необходимость создания условий для переговоров;
  • "страны Запада не могут быть посредниками в переговорном процессе";
  • "мирный план КНР, как новая альтернатива решению кризисного вопроса в Украине";
  • "коллективный Запад ведет войну против россии";
  • "бесперспективность попыток Запада изолировать рф от внешней политики".

Напомним

В ЦНС сообщили, что оккупанты выдают себя за гражданских, чтобы найти партизан на ВОТ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы