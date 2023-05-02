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ЦНС: окупанти удають з себе цивільних, аби знайти партизан на ТОТ

ЦНС: окупанти удають з себе цивільних, аби знайти партизан на ТОТ

Київ • УНН

 • 293623 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Окупанти удають з себе цивільних, аби знайти партизан на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Цитата

"На тимчасово окупованих територіях почастішали випадки, коли ФСБшники виходять в людні місця в цивільній формі, аби виявити членів українського підпілля", - повідомляють у ЦНС.

Деталі

Як зазначається, “гестапівці” під виглядом простих мешканців цікавляться в продавців, кондукторів й інших, про всіх, хто жаліється на російську владу й, при цьому, нерідко самі провокують подібні розмови. Так, ворог шукає нелояльне населення.

Якщо ж “жертва” ведеться на провокацію, то попадає на гачок й надалі змушена співпрацювати.

У Центрі національного спротиву закликали громадян на ТОТ бути обережними й не розповідати своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям.

Нагадаємо

У ЦНС повідомили, що на Херсонщині колаборантів змушують публічно "відмовлятись" від українського громадянства.

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