ЦНС: окупанти удають з себе цивільних, аби знайти партизан на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Окупанти удають з себе цивільних, аби знайти партизан на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"На тимчасово окупованих територіях почастішали випадки, коли ФСБшники виходять в людні місця в цивільній формі, аби виявити членів українського підпілля", - повідомляють у ЦНС.
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Як зазначається, “гестапівці” під виглядом простих мешканців цікавляться в продавців, кондукторів й інших, про всіх, хто жаліється на російську владу й, при цьому, нерідко самі провокують подібні розмови. Так, ворог шукає нелояльне населення.
Якщо ж “жертва” ведеться на провокацію, то попадає на гачок й надалі змушена співпрацювати.
У Центрі національного спротиву закликали громадян на ТОТ бути обережними й не розповідати своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що на Херсонщині колаборантів змушують публічно "відмовлятись" від українського громадянства.