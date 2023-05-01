ЦНС: на Херсонщині колаборантів змушують публічно "відмовлятись" від українського громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На тимчасово окупованій частині Херсонської області окупаційна адміністрація змушує колаборантів знімати відео з відмовою від українського громадянства, про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація проводить “флешмоб” в межах якого всі колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства", - йдеться у повідомленні.
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У ЦНС зауважили, що в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам.
"Мета такої акції “згуртувати” колаборантів в очікування можливого контрнаступу. Так, фактично окупаційна влада намагається "помаркувати" зрадників. Водночас відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення", - зазначили у Центрі спротиву.
Нагадаємо
Раніше у ЦНС повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок “загроз”.