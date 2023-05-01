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ЦНС: на Херсонщине коллаборационистов заставляют публично "отказываться" от украинского гражданства

ЦНС: на Херсонщине коллаборационистов заставляют публично "отказываться" от украинского гражданства

Киев • УНН

 • 275015 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. На временно оккупированной части Херсонской области оккупационная администрация заставляет коллаборационистов снимать видео с отказом от украинского гражданства, об этом сообщают в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

"На временно оккупированных территориях Херсонской области оккупационная администрация проводит “флешмоб” в рамках которого все коллаборационисты снимают видео с отказом от украинского гражданства", - говорится в сообщении.

Дополнение

В ЦНС отметили, что в Украине нет процедуры отказа от гражданства, о чем известно и россиянам.

"Цель такой акции “сплотить” коллаборационистов в ожидании возможного контрнаступления. Так, фактически оккупационные власти пытаются "помарковать" предателей. В то же время видео имеют и пропагандистскую цель, ведь призваны создать иллюзию тотальной поддержки оккупантов со стороны местного населения", - отметили в Центре сопротивления.

Напомним

Ранее в ЦНС сообщали, что во временно оккупированном Крыму россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай “угроз”.

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