ЦНС: в окупованому Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок “загроз”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В тимчасово окупованому Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок “загроз”. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"Відповідні роботи проводили в Алупці. Також з мешканцями окремих будинків проводилась “роз’яснювальна робота” щодо дій на випадок екстреної ситуації", - повідомляють у ЦНС.
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Зазначається, що особливо окупанти наголошували на виявленні у небі безпілотників, що "свідчить про підготовку України до ймовірного контрнаступу", а з цим й збільшення панічних настроїв на півострові.
Також, у Центрі нацспротиву нагадали, що на півострові ворог продовжує посилювати заходи щодо виявлення членів українського підпілля. Зокрема окупанти провели обшуки квартир в тих, кого вони підозрюють “нелояльності”. Обшуки проводили в тому числі без присутності господарів.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що окупанти на ТОТ вимагатимуть паспорти рф у батьків в обмін на безкоштовне харчування їх дітей у школах.