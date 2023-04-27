ЦНС: в оккупированном Крыму россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай "угроз"

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"Соответствующие работы проводили в Алупке. Также с жителями отдельных домов проводилась “разъяснительная работа” по действиям на случай экстренной ситуации", - сообщают в ЦЧС.

Детали

Отмечается, что особенно оккупанты отмечали обнаружение в небе беспилотников, что "свидетельствует о подготовке Украины к вероятному контрнаступлению", а с этим и увеличение панических настроений на полуострове.

Также, в Центре нацсопротивления напомнили, что на полуострове враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья. В частности оккупанты провели обыски квартир у тех, кого они подозревают “в нелояльности”. Обыски проводили в том числе без присутствия хозяев.

Напомним

В ЦНС сообщили, что оккупанты на ВОТ будут требовать паспорта рф у родителей в обмен на бесплатное питание их детей в школах.