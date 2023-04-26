Окупанти на ТОТ вимагатимуть паспорти рф у батьків в обмін на безкоштовне харчування їх дітей у школах - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Окупанти на тимчасово окупованих територіях вимагатимуть паспорти рф у батьків в обмін на безкоштовне харчування їх дітей у школах. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"Окупанти ввели безкоштовне харчування для дітей 1-4 класів на тимчасово окупованих територіях півдня України, але умовою є заява батьків з паспортом рф.
Останнє ніби має підтвердити батьківство, але по факту це є ще одним елементом тиску й примусу отримувати паспорт ворога, адже у рф штамп про дітей не є обов’язковим. При цьому наразі паспорт ще не вимагають, але нововведення анонсують з нового навчального року", - повідомляють у ЦНС.
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У Центрі національного спротиву наголошують, що по факту батьки мають отримати паспорт рф до моменту місцевих виборів, які окупанти планують провести на ТОТ на початку вересня.
Також у ЦНС нагадують, що раніше на тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити “паспортизацію” за місцем проживання пенсіонерів. Фактично це є елементом тиску на соціально незахищені верстви населення, які залежать від окупаційної адміністрації.
Для обходу пенсіонерів з рф прибуло 300 “волонтерів”, які утворили “мобільні групи”.
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