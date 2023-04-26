Оккупанты на ВОТ будут требовать паспорта рф у родителей в обмен на бесплатное питание их детей в школах - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Оккупанты на временно оккупированных территориях будут требовать паспорта рф у родителей в обмен на бесплатное питание их детей в школах. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
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"Оккупанты ввели бесплатное питание для детей 1-4 классов на временно оккупированных территориях юга Украины, но условием является заявление родителей с паспортом рф.
Последнее якобы должно подтвердить отцовство, но по факту это является еще одним элементом давления и принуждения получать паспорт врага, ведь в рф штамп о детях не является обязательным’обязательным. При этом пока паспорт еще не требуют, но нововведение анонсируют с нового учебного года", - сообщают в ЦНС.
Детали
В Центре национального сопротивления отмечают, что по факту родители должны получить паспорт рф до момента местных выборов, которые оккупанты планируют провести на ВОТ в начале сентября.
Также в ЦНС напоминают, что ранее на временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить “паспортизацию” по месту жительства пенсионеров. Фактически это является элементом давления на социально незащищенные слои населения, которые зависят от оккупационной администрации.
Для обхода пенсионеров из рф прибыло 300 “волонтеров”, которые образовали “мобильные группы”.
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