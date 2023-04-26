ЦНС: окупанти продовжують привласнювати український зерновий урожай
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"Всі фермери, які не залишили регіон, мають “продавати” зерно до “государственного оператора” за фіксованою ціною, яка в рази нижче ринкової. Далі це зерно вивозять з порту у Бердянську, де надалі воно переоформлюється на “приватні структури” для продажу за ринковою ціною", - повідомляють у ЦНС.
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Як зазначається, таким чином відбувається грабіж місцевих фермерів й незаконний вивіз українського зерна, на якому збагачуються місцеві колаборанти та їх кремлівські куратори.
У ЦНС також додали, що раніше на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України росіяни створили федеральну державну установу “центр зберігання та розподілу вантажів натуральної допомоги міністерства росії у справах цивільної оборони”, що по факту є філіалом держрезерву. Місцевим аграріям вже повідомили, що вони мають добровільно передати до новостворених центрів встановлену кількість тонн врожаю.
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У ЦНС повідомили, що на ТОТ російські загарбники вимагають від школярів писати "доноси" на батьків.