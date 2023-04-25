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ЦНС: на ТОТ російські загарбники вимагають від школярів писати "доноси" на батьків

ЦНС: на ТОТ російські загарбники вимагають від школярів писати "доноси" на батьків

Київ • УНН

 • 415938 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти заохочують дітей писати "доноси" на власних батьків. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Цитата

"На тимчасово окупованих територіях росіяни заохочують місцевих школярів писати доноси на батьків.

За це відповідає "Рух перших" (двіженіє первих) – комсомольська організація, яка займається ідеологічною обробкою дітей. Осередки руху окупанти відкривають в кожній школі", - повідомили у ЦНС.

Доповнення

У Центрі національного спротиву додали, що школи на тимчасово окупованих територіях України є пропагандистськими осередками й засобом контролю за населенням. Освітній процес в школах зведений до мінімуму через дефіцит кадрів.

Нагадаємо

Окупанти продовжують викрадати дітей з тимчасово окупованих територій під прикриттям лікування.

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