ЦНС: на ТОТ російські загарбники вимагають від школярів писати "доноси" на батьків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти заохочують дітей писати "доноси" на власних батьків. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.
Цитата
"На тимчасово окупованих територіях росіяни заохочують місцевих школярів писати доноси на батьків.
За це відповідає "Рух перших" (двіженіє первих) – комсомольська організація, яка займається ідеологічною обробкою дітей. Осередки руху окупанти відкривають в кожній школі", - повідомили у ЦНС.
Доповнення
У Центрі національного спротиву додали, що школи на тимчасово окупованих територіях України є пропагандистськими осередками й засобом контролю за населенням. Освітній процес в школах зведений до мінімуму через дефіцит кадрів.
Нагадаємо
Окупанти продовжують викрадати дітей з тимчасово окупованих територій під прикриттям лікування.