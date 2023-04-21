ЦНС: окупанти викрадають дітей з ТОТ під прикриттям лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Окупанти продовжують викрадати дітей з тимчасово окупованих територій під прикриттям лікування. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"На всій території ТОТ окупанти проводять "поглиблені профілактичні медичні огляди" дітей. Даний підхід є одним з елементів комплексних заходів щодо вивезення українських дітей на територію рф", - повідомляють у ЦНС.
Деталі
У ЦНС зазначають, що ті діти, які нібито не проходять так званий медогляд – відправляються в рф "на лікування". На відповідну схему викрадення дітей уряд рф виділив близько 1,5 млрд рублів. Процес очолює міністерство охорони здоров’я рф за кураторства уповноваженої путіна з прав дітей марії львової-бєлової, якій 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт.
Також, у повідомленні йдеться, що фактично, якісних медоглядів не відбуваються, адже левова частина коштів розкрадається на кількох рівнях. Зокрема окупаційними адміністраціями та групами медиків, які прибувають з території рф для проведення "медоглядів".
"Такі заходи є профанацією та прикриттям для викрадення дітей", - наголосили в ЦНС.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що росіяни активно "промивають мізки" українським школярам на ТОТ.