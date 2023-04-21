ЦНС: оккупанты похищают детей с ВОТ под прикрытием лечения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Оккупанты продолжают похищать детей с временно оккупированных территорий под прикрытием лечения. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
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"На всей территории ВОТ оккупанты проводят "углубленные профилактические медицинские осмотры" детей. Данный подход является одним из элементов комплексных мероприятий по вывозу украинских детей на территорию рф", - сообщают в ЦНС.
Детали
В ЦНС отмечают, что те дети, которые якобы не проходят так называемый медосмотр – отправляются в РФ "на лечение". На соответствующую схему похищения детей правительство рф выделило около 1,5 млрд рублей. Процесс возглавляет министерство здравоохранения рф при кураторстве уполномоченной путина по правам детей марии львовой-беловой, которой 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест.
Также, в сообщении говорится, что фактически, качественных медосмотров не происходит, ведь львиная часть средств разворовывается на нескольких уровнях. В частности оккупационными администрациями и группами медиков, прибывающих с территории рф для проведения "медосмотров".
"Такие мероприятия являются профанацией и прикрытием для похищения детей", - отметили в ЦНС.
Напомним
В ЦНС сообщили, что россияне активно "промывают мозги" украинским школьникам на ВОТ.