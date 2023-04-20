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ЦНС: росіяни активно "промивають мізки" українським школярам на ТОТ

ЦНС: росіяни активно "промивають мізки" українським школярам на ТОТ

Київ • УНН

 • 463062 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Окупанти активно "промивають мізки" українським дітям в школах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Цитата

"В школах на тимчасово окупованих територіях росіяни активно "промивають мізки" українським дітям щодо свого вторгнення.

Якщо спочатку це відбувалось в межах "розмов про важливе" – спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про "сво" у програму з історії", - повідомляють у ЦНС.

Деталі

У ЦНС зазначили, що окупанти з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію ворога. Водночас продовжуються створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії", які діють при школах.

Також, у центрі національного спротиву зауважили, що політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління.

Нагадаємо

Центр національного спротиву повідомив, що російські загарбники мають дефіцит "поліцейських" на ТОТ.

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