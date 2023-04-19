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ЦНС: російські загарбники мають дефіцит "поліцейських" на ТОТ

ЦНС: російські загарбники мають дефіцит "поліцейських" на ТОТ

Київ • УНН

 • 416186 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. російські окупанти мають проблеми з дефіцитом кадрів "поліцейських" на тимчасово окупованих територіях України, про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Цитата

"Ворог планує розширити штат поліцаїв на тимчасово окупованих територіях, але має дефіцит кадрів", - зазначають у ЦНС.

Деталі

У Центрі спротиву повідомили, що "окупанти планують набрати нових дільничних з колишніх місцевих працівників МВС, але бажаючих менше ніж очікувалось".

"При цьому, окупанти знизили вимоги навіть не вимагають офіційного підтвердження стажу. Потенційному колаборанту достатньо просто мати "рекомендації" від двох чинних "працівників МВС", - говорять у ЦНС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: російські загарбники встановлюють додаткові камери у Криму для виявлення партизан - ЦНС

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