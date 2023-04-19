ЦНС: российские захватчики имеют дефицит "полицейских" на ВОТ

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"Враг планирует расширить штат полицаев на временно оккупированных территориях, но имеет дефицит кадров", - отмечают в ЦНС.

Детали

В Центре сопротивления сообщили, что "оккупанты планируют набрать новых участковых из бывших местных работников МВД, но желающих меньше чем ожидалось".

"При этом, оккупанты снизили требования даже не требуют официального подтверждения стажа. Потенциальному коллаборационисту достаточно просто иметь "рекомендации" от двух действующих "работников МВД", - говорят в ЦНС.

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