російські загарбники встановлюють додаткові камери у Криму для виявлення партизан - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. російські окупанти у Криму встановлюють додаткові камери аби виявляти партизан, передає УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Цитата
"До уваги українського підпілля в Криму: стало відомо, що ворог почав встановлювати камери стеження вздовж залізниці, аби протидіяти диверсіям. Це стало реакцією на успішні дії місцевих партизан, зокрема з руху “Атеш”.
"Зокрема, наприкінці лютого невідомі герої підірвали колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух по колії було припинено. Окупанти спочатку замовчували подію, а потім намагались пояснити пошкодження нібито “проходженням важковоза”. - зазначили у Центрі спротиву.
Доповнення
Також у ЦНС додали, що "окупанти посилили перевірки "нелояльного населення". У Центрі спротиву закликали "чистити телефони й бути обережними".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦНС: в Енергодарі росіяни мародерять у навчальних закладах та дитсадках