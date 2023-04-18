российские захватчики устанавливают дополнительные камеры в Крыму для выявления партизан - ЦНС

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"Вниманию украинского подполья в Крыму: стало известно, что враг начал устанавливать камеры слежения вдоль железной дороги, чтобы противодействовать диверсиям. Это стало реакцией на успешные действия местных партизан, в частности из движения "Атеш".

"В частности, в конце февраля неизвестные герои взорвали пути в Бахчисарайском районе, в результате движение по пути было прекращено. Оккупанты сначала замалчивали событие, а потом пытались объяснить повреждения якобы "прохождением тяжеловоза". - отметили в Центре сопротивления.

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Также в ЦНС добавили, что "оккупанты усилили проверки "нелояльного населения". В Центре сопротивления призвали "чистить телефоны и быть осторожными".

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