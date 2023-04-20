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ЦНС: россияне активно "промывают мозги" украинским школьникам на ВОТ

ЦНС: россияне активно "промывают мозги" украинским школьникам на ВОТ

Киев • УНН

 • 463061 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Оккупанты активно "промывают мозги" украинским детям в школах на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Цитата

"В школах на временно оккупированных территориях россияне активно "промывают мозги" украинским детям относительно своего вторжения.

Если сначала это происходило в рамках "разговоров о важном" – специальном уроке пропаганды, который проводится раз в неделю и обязателен для посещения, то сейчас враг включил раздел о "сво" в программу по истории", - сообщают в ЦНС.

Детали

В ЦНС отметили, что оккупанты со следующего года планируют ввести обязательную военную подготовку для учащихся старших классов, чтобы подготовить их к призыву в армию врага. В то же время продолжают создаваться ячейки милитаристских группировок "юнармии", которые действуют при школах.

Также, в центре национального сопротивления отметили, что политика промывки мозгов детям на ВОТ является признаком геноцида, ведь она направлена на изменение самоидентификации целого поколения.

Напомним

Центр национального сопротивления сообщил, что российские захватчики имеют дефицит "полицейских" на ВОТ.

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