ЦНС: на ВОТ российские захватчики требуют от школьников писать "доносы" на родителей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты поощряют детей писать "доносы" на собственных родителей. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, передает УНН.
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"На временно оккупированных территориях россияне поощряют местных школьников писать доносы на родителей.
За это отвечает "Движение первых" (Движение первых) – комсомольская организация, которая занимается идеологической обработкой детей. Ячейки движения оккупанты открывают в каждой школе", - сообщили в ЦНС.
Дополнение
В Центре национального сопротивления добавили, что школы на временно оккупированных территориях Украины являются пропагандистскими центрами и средством контроля за населением. Образовательный процесс в школах сведен к минимуму из-за дефицита кадров.
Напомним
Оккупанты продолжают похищать детей с временно оккупированных территорий под прикрытием лечения.