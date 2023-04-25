ЦНС: на ВОТ российские захватчики требуют от школьников писать "доносы" на родителей

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"На временно оккупированных территориях россияне поощряют местных школьников писать доносы на родителей.

За это отвечает "Движение первых" (Движение первых) – комсомольская организация, которая занимается идеологической обработкой детей. Ячейки движения оккупанты открывают в каждой школе", - сообщили в ЦНС.

Дополнение

В Центре национального сопротивления добавили, что школы на временно оккупированных территориях Украины являются пропагандистскими центрами и средством контроля за населением. Образовательный процесс в школах сведен к минимуму из-за дефицита кадров.

Напомним

Оккупанты продолжают похищать детей с временно оккупированных территорий под прикрытием лечения.