ЦНС: оккупанты продолжают присваивать украинский зерновой урожай

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"Все фермеры, которые не покинули регион, должны “продавать” зерно к “государственному оператору” по фиксированной цене, которая в разы ниже рыночной. Далее это зерно вывозят из порта в Бердянске, где в дальнейшем оно переоформляется на “частные структуры” для продажи по рыночной цене", - сообщают в ЦНС.

Детали

Как отмечается, таким образом происходит грабеж местных фермеров и незаконный вывоз украинского зерна, на котором обогащаются местные коллаборационисты и их кремлевские кураторы.

В ЦНС также добавили, что ранее на временно оккупированных территориях юга и востока Украины россияне создали федеральное государственное учреждение “центр хранения и распределения грузов натуральной помощи министерства россии по делам гражданской обороны”, что по факту является филиалом госрезерва. Местным аграриям уже сообщили, что они должны добровольно передать во вновь созданные центры установленное количество тонн урожая.

Напомним

В ЦНС сообщили, что на ВОТ российские захватчики требуют от школьников писать "доносы" на родителей.