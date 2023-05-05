ЦНС: россияне принудительно паспортизируют детей от 14 лет и угрожают лишать родительских прав несогласных родителей

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"На временно оккупированных территориях россияне принудительно паспортизируют детей от 14 лет. Так, оккупанты заявили, что все жители ВОТ в возрасте 14 лет обязаны получить паспорт рф. В противном случае их родители заплатят штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав", - говорится в сообщении.

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Также в Центре сопротивления отметили, что по оккупантским "законам" все дети, которые родились после 30 сентября 2022 года на захваченных территориях автоматически становятся "гражданами рф".

"Таким образом враг искусственно наращивает паспортизацию на ВОТ чтобы "оправдать" оккупацию региона", - добавили в ЦНС.

Напомним

Ранее в ЦНС отмечали, что оккупанты продолжают активно проводить в сети Интернет информационные антиукраинские кампании.