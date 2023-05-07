В Луганске оккупанты привлекают идейных волонтеров для ускорения паспортизации

Цитата

«Луганску поручено ускорить принудительную паспортизацию, особенно пожилых людей. Темпы приема заявлений в городе очень низкие. Для активизации процесса оккупационные власти будут привлекать волонтеров и общественных активистов. На безвозмездной основе – за идею», - сообщает ОВА.

Добавим

Оккупанты проводят принудительную паспортизацию на всех оккупированных территориях. В частности, россияне принудительно паспортизируют детей от 14 лет, при этом в противном случае угрожают лишать родителей родительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лубинец заявил о разработке законопроекта по отказу украинцами от паспортов рф: в комитете ВР по правам человека ничего об этом не знают



