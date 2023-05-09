Запоріжжя: прифронтові території ворог за добу обстріляв 68 разів, а на окупованих - збирає речі

ukru
10:29 • 16195 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 50661 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 66350 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 96664 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 303226 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 404033 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 322670 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 352248 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 310041 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224381 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 72598 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 71883 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 62729 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 71301 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 67698 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 15958 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 96565 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 419245 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 560272 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 591278 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 4720 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 29285 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 67698 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 214311 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 404034 перегляди
Актуальне
Запоріжжя: прифронтові території ворог за добу обстріляв 68 разів, а на окупованих - збирає речі

Запоріжжя: прифронтові території ворог за добу обстріляв 68 разів, а на окупованих - збирає речі

Київ • УНН

 • 894421 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Прифронтові території ворог за добу обстріляв 68 разів, а на окупованій збирає речі. ЗАЕС використають як склад зброї та вивозять звідти документацію. Повідомив ситуацію в області голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Деталі

За інформацією голови Запорізької ОВА, сьогодні ворог наніс 68 ударів. З яких 65 артобстрілів дісталось 19 прифронтовим населеним пунктам. Ще 2 удари з РСЗВ і БПЛА.

На захоплених територіях, за словами Малашко, спостерігаються перші кроки до організованої втечі. Окупанти та колаборанти вивозять свої родини, а також дітей під виглядом санаторного відпочинку або лікування. Частина вивезених місцевих жителів вже повернулася у свої домівки побоюючись, що окупанти будуть за відсутності хазяїв грабувати домівки. Адже бачили як вони в "Мелітополі крали кондиціонери та вивозили все що тільки погано лежить".

Ситуація на ЗАЕС стабільно напружена. Малашко спростував чутки про її відключення, зазначивши, що енергоблоки живить українська мережа. Тим часом ворог хаотично мінує об'єкт, як і по всій лінії фронту. Станція використовується як склад зброї, окупанти там проводять навчання та вивозять документацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Енергодарі росіяни повністю розграбували територію "Електропівденмонтажу-10" – Генштаб

Доповнення

Промосковська окупаційна адміністрація Запорізької області у п'ятницю оголосила про евакуацію, в тому числі міста Енергодар, де проживає більша частина персоналу АЕС.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що співробітники залишаться на місці, але ситуація, проте, стає «все більш напруженою та складною» для них та їхніх сімей. За даними наглядового органу ООН, постійний стрес може призвести до помилок та аварій на атомній електростанції. Гроссі знову закликав до угоди між Україною та росією для захисту найбільшої в Європі атомної електростанції від катастрофи.

Лідери країн "Групи семи" (G7) повинні засудити будь-яку загрозу використання ядерної зброї та пообіцяти "рішучі дії" проти такого кроку, коли наступного тижня вони проведуть саміт у місті Хіросіма, сказав посол України в Японії Сергій Корсунський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: єВорог: військові попросили повідомляти про ворожу техніку на Запоріжчині

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.91
Bitcoin
$81,484.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.70
Золото
$3,147.64
Ethereum
$1,788.98