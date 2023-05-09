Запоріжжя: прифронтові території ворог за добу обстріляв 68 разів, а на окупованих - збирає речі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Прифронтові території ворог за добу обстріляв 68 разів, а на окупованій збирає речі. ЗАЕС використають як склад зброї та вивозять звідти документацію. Повідомив ситуацію в області голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
Деталі
За інформацією голови Запорізької ОВА, сьогодні ворог наніс 68 ударів. З яких 65 артобстрілів дісталось 19 прифронтовим населеним пунктам. Ще 2 удари з РСЗВ і БПЛА.
На захоплених територіях, за словами Малашко, спостерігаються перші кроки до організованої втечі. Окупанти та колаборанти вивозять свої родини, а також дітей під виглядом санаторного відпочинку або лікування. Частина вивезених місцевих жителів вже повернулася у свої домівки побоюючись, що окупанти будуть за відсутності хазяїв грабувати домівки. Адже бачили як вони в "Мелітополі крали кондиціонери та вивозили все що тільки погано лежить".
Ситуація на ЗАЕС стабільно напружена. Малашко спростував чутки про її відключення, зазначивши, що енергоблоки живить українська мережа. Тим часом ворог хаотично мінує об'єкт, як і по всій лінії фронту. Станція використовується як склад зброї, окупанти там проводять навчання та вивозять документацію.
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Доповнення
Промосковська окупаційна адміністрація Запорізької області у п'ятницю оголосила про евакуацію, в тому числі міста Енергодар, де проживає більша частина персоналу АЕС.
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що співробітники залишаться на місці, але ситуація, проте, стає «все більш напруженою та складною» для них та їхніх сімей. За даними наглядового органу ООН, постійний стрес може призвести до помилок та аварій на атомній електростанції. Гроссі знову закликав до угоди між Україною та росією для захисту найбільшої в Європі атомної електростанції від катастрофи.
Лідери країн "Групи семи" (G7) повинні засудити будь-яку загрозу використання ядерної зброї та пообіцяти "рішучі дії" проти такого кроку, коли наступного тижня вони проведуть саміт у місті Хіросіма, сказав посол України в Японії Сергій Корсунський.
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