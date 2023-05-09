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Посол України в Японії закликав G7 засудити будь-яку загрозу застосування ядерної зброї

Посол України в Японії закликав G7 засудити будь-яку загрозу застосування ядерної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Лідери країн "Групи семи" (G7) повинні засудити будь-яку загрозу використання ядерної зброї та пообіцяти "рішучі дії" проти такого кроку, коли наступного тижня вони проведуть саміт у місті Хіросіма, сказав посол України в Японії Сергій Корсунський у коментарі Reuters, пише УНН.

Цитата

«Це має бути дуже чітка заява конкретно ядерних держав з G7 про те, що використання ядерної зброї або ядерний тероризм не будуть терпіти і відповідатимуть майже рішучими діями великих держав», - сказав він.

Деталі

Сергій Корсунський також повідомив Reuters, що умови навколо Запорізької АЕС швидко погіршувалися, і ситуація, про яку попередив на вихідних голова МАГАТЕ, стала «потенційно небезпечною».

Президент України Володимир Зеленський за допомогою відеозв’язку візьме участь у зустрічі G7 з 19 по 21 травня в Хіросімі, яка стала першим у світі містом, яке зазнало атомного бомбардування в 1945 році, що додало значущості посланню його країни.

«Найважливіше, що саміт, коли у нас є реальна загроза ядерного тероризму, цей саміт буде в Хіросімі», – додав Корсунський.

Він закликав до переговорів G7 щодо ядерної безпеки та глобальної архітектури, оскільки як Міжнародній асоціації з атомної енергії (МАГАТЕ), так і Раді Безпеки ООН не вистачає повноважень.

«Можливо, потрібно ухвалювати додаткові рішення» щодо нової системи, додав він.

«Ми вважаємо, що серед G7 має бути консенсус, якщо ми хочемо, щоб більша система міжнародної безпеки захищала будь-яку країну світу. Ми не говоримо лише про Україну», - сказав посол.

Інша велика надія України полягає в тому, що на саміті обговорюватимуться зусилля з відновлення, у якому, на думку Корсунського, Японія може відіграти ключову роль, у світлі її досвіду відновлення після катастроф, зокрема використання для цього заморожених російських активів.

Доповнення

У лютому Європейський Союз заявив, що сформував спеціальну групу, щоб розглянути можливість використання заморожених російських коштів для відновлення України.

Минулого тижня прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що його уряд вивчає, як російські активи можуть бути використані для допомоги Україні.

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