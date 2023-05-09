Посол Украины в Японии призвал G7 осудить любую угрозу применения ядерного оружия

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«Это должно быть очень четкое заявление конкретно ядерных государств из G7 о том, что использование ядерного оружия или ядерный терроризм не будут терпеть и будут отвечать почти решительными со стороны крупных держав», - сказал он.

Детали

Сергей Корсунский также сообщил Reuters, что условия вокруг Запорожской АЭС быстро ухудшались, и ситуация, о которой предупредил на выходных глава МАГАТЭ, стала «потенциально опасной».

Президент Украины Владимир Зеленский посредством видеосвязи примет участие во встрече G7 с 19 по 21 мая в Хиросиме, которая стала первым в мире городом, подвергшимся атомной бомбардировке в 1945 году, что добавило значимости посланию его страны.

«Самое важное, что саммит, когда у нас есть реальная угроза ядерного терроризма, этот саммит будет в Хиросиме», – добавил Корсунский.

Он призвал к переговорам G7 по ядерной безопасности и глобальной архитектуре, поскольку как Международной ассоциации по атомной энергии (МАГАТЭ), так и Совету Безопасности ООН не хватает полномочий.

«Возможно, потребуется принимать дополнительные решения» относительно новой системы, добавил он.

«Мы считаем, что среди G7 должен быть консенсус, если мы хотим, чтобы большая система международной безопасности защищала любую страну мира. Мы не говорим только об Украине», - сказал посол.

Другая большая надежда Украины заключается в том, что на саммите будут обсуждаться усилия по восстановлению, в котором, по мнению Корсунского, Япония может сыграть ключевую роль, в свете ее опыта восстановления после катастроф, в частности использования для этого замороженных российских активов.

Дополнение

В феврале Европейский Союз заявил, что сформировал специальную группу, чтобы рассмотреть возможность использования замороженных российских средств для восстановления Украины.

На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что его правительство изучает, как российские активы могут быть использованы для помощи Украине.