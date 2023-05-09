Посол Украины в Японии призвал G7 осудить любую угрозу применения ядерного оружия

ukru
13 марта, 19:26 • 56746 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 108485 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 109473 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 109420 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102714 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97958 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110941 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131670 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 172433 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 203450 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 53443 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 34522 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 24170 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 19205 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 26659 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 172437 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 203452 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144925 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151399 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187880 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 68409 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104141 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121112 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156762 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163606 просмотра
Актуальное
Посол Украины в Японии призвал G7 осудить любую угрозу применения ядерного оружия

Посол Украины в Японии призвал G7 осудить любую угрозу применения ядерного оружия

Киев • УНН

 • 1583045 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Лидеры стран "Группы семи" (G7) должны осудить любую угрозу использования ядерного оружия и пообещать "решительные действия" против такого шага, когда на следующей неделе они проведут саммит в городе Хиросима, сказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский в комментарии Reuters, пишет УНН.

Цитата

«Это должно быть очень четкое заявление конкретно ядерных государств из G7 о том, что использование ядерного оружия или ядерный терроризм не будут терпеть и будут отвечать почти решительными со стороны крупных держав», - сказал он.

Детали

Сергей Корсунский также сообщил Reuters, что условия вокруг Запорожской АЭС быстро ухудшались, и ситуация, о которой предупредил на выходных глава МАГАТЭ, стала «потенциально опасной».

Президент Украины Владимир Зеленский посредством видеосвязи примет участие во встрече G7 с 19 по 21 мая в Хиросиме, которая стала первым в мире городом, подвергшимся атомной бомбардировке в 1945 году, что добавило значимости посланию его страны.

«Самое важное, что саммит, когда у нас есть реальная угроза ядерного терроризма, этот саммит будет в Хиросиме», – добавил Корсунский.

Он призвал к переговорам G7 по ядерной безопасности и глобальной архитектуре, поскольку как Международной ассоциации по атомной энергии (МАГАТЭ), так и Совету Безопасности ООН не хватает полномочий.

«Возможно, потребуется принимать дополнительные решения» относительно новой системы, добавил он.

«Мы считаем, что среди G7 должен быть консенсус, если мы хотим, чтобы большая система международной безопасности защищала любую страну мира. Мы не говорим только об Украине», - сказал посол.

Другая большая надежда Украины заключается в том, что на саммите будут обсуждаться усилия по восстановлению, в котором, по мнению Корсунского, Япония может сыграть ключевую роль, в свете ее опыта восстановления после катастроф, в частности использования для этого замороженных российских активов.

Дополнение

В феврале Европейский Союз заявил, что сформировал специальную группу, чтобы рассмотреть возможность использования замороженных российских средств для восстановления Украины.

На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что его правительство изучает, как российские активы могут быть использованы для помощи Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы