Заместитель Сольского Дмитрасевич находится в командировке: в Минагро ответили на заявление прокурора

С 22 по 28 апреля заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич находится в командировке в городе Брюссель. Об этом говорится в заявлении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

Детали

Маркиян Дмитрасевич участвует в разъяснительных встречах Европейской Комиссии и Украины для осуществления официального скрининга украинского законодательства в рамках переговорного процесса "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий". Фактически с этих встреч начинаются переговоры о вступлении Украины в ЕС - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что с 12 до 21 апреля Маркиян Дмитрасевич, в составе делегации Минагрополитики и Верховной Рады Украины, находился с зарубежным визитом в Республике Северная Македония.

Как заявили в Минагро, там Дмитрасевич имел встречу с министром сельского, лесного и водного хозяйства Северной Македонии Люпко Николовски.

После командировки в Северную Македонию Маркиян Дмитрасевич сразу поехал в Брюссель. Отметим, что в Министерстве Маркиян Дмитрасевич координирует вопросы внешней политики и международного сотрудничества.

Заместитель Министра Маркиян Дмитрасевич информировал прокурора САП о цели и дате командировки. После окончания переговоров заместитель Министра вернется в Украину - подчеркнули в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним

Во время избрания меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому прокурор заявила, что заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич покинул территорию Украины и не настоящее время находится за ее пределами.

Отмечается, что его вместе с министром Николаем Сольским подозревают в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.

Действующему министру сообщили о подозрении: Сольского подозревают в завладении государственной землей