Действующему министру сообщили о подозрении: Сольского подозревают в завладении государственной землей

Бывшему председателю аграрного комитета Верховной Рады - действующему министру сообщено о подозрении, проинформировали во вторник в САП, пишет УНН.

Как сообщил УНН источник, речь идет о Николае Сольском.

Детали

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили схему противоправного завладения государственными землями в Сумской области общей площадью около 2,5 тыс. га и предотвратили попытку завладения еще около 3,3 тыс. га. В состав преступной группы, которую возглавлял бывший председатель аграрного комитета ВРУ - действующий министр, входили топ-чиновники органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов", - сообщили в САП.

Сейчас по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в завладении землей в Сумской области площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн и попытке завладения землей площадью около 3,3 тыс. га еще на 190 млн грн бывшему председателю аграрного комитета ВРУ - действующему министру - отметили в САП.

Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

"Продолжается вручение подозрений другим участникам схемы", - указали в САП.

Суть дела

В рамках досудебного расследования, по данным САП, установлено, что в 2017 году владелец ряда сельскохозяйственных компаний, который впоследствии стал народным депутатом Украины IX созыва и возглавил аграрный комитет ВРУ, в сговоре с председателем Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий в Сумской области.

"Для реализации схемы, ее участники сначала обеспечили уничтожение документов, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей", - сообщили в САП.

Что в дальнейшем, как указано, "стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями".

"Чтобы исключить передачу земли посторонним лицам ее включили в перечень на аукцион по праву аренды, однако никаких торгов так и не было проведено", - отметили в прокуратуре.

Впоследствии эти земли, по информации САП, "с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность". "При этом земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдинга еще до момента получения", - рассказали в ведомстве.

Реализация этой схемы в 2017-2021 годах привела к завладению 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составляла более 291 млн грн, указали в САП.

Кроме того, как отмечается, лица предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако благодаря своевременным действиям САП и НАБУ на земли был наложен арест.

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