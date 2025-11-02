Замеченные в Бельгии подозрительные дроны шпионили за F-16 и боеприпасами - министр

Дроны, замеченные над бельгийскими военными базами, вероятно, использовались для слежки за истребителями и складами боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, передает УНН со ссылкой на издание Politico.

Они (дроны, - ред.) прилетают, чтобы шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы, и другую стратегически важную информацию - сказал Тео Франкен.

В то же время он воздержался от прямых обвинений в адрес России, но отметил, что трудно представить других причастных к нарушению воздушного пространства Бельгии.

Россияне пытаются делать это во всех европейских странах. Это сейчас россияне? Я не могу этого утверждать, но мотивы очевидны, и способы таких действий также очень четкие - отметил министр обороны Бельгии.

По его словам, сейчас идет "действительно война дронов", и добавил, что министерство обороны его страны должно к этому подготовиться.

Справка

Авиабаза Кляйне-Брогель в Лимбурге, Фландрия – это база, которую занимают Бельгийские ВВС, развертывая там эскадрильи F-16. На Кляйне-Брогель работает примерно 1500 человек, от пилотов до обслуживающего персонала.

База Кляйне-Брогель также является одной из пяти военных баз, используемых Соединенными Штатами в Европе.

Военная база в Кляйне-Брогеле участвовала в ежегодных учениях НАТО в октябре. В этих учениях приняли участие около 2000 военнослужащих.

Также по неподтвержденным сообщениям, военно-воздушная база является одним из мест в Европе, где хранится ядерное оружие США.

Напомним

В ночь на воскресенье, 2 ноября, над военной авиабазой Кляйн-Брогель в Бельгии, где размещены ядерные боеприпасы США, зафиксировали несколько дронов. Полиция прибыла на место, но дроны исчезли, хотя их удалось зафиксировать на видео.

Дроны уже были замечены над базой Кляйне-Брогель ранее. Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил рост количества инцидентов в Бельгии, связанных с полетами дронов над стратегическими объектами. Чиновник отметил значительную роль, которую дроны играют в российско-украинской войне. Франкен подчеркнул, что Министерство обороны его страны должно подготовиться к подобной "войне дронов".

