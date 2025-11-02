Помічені в Бельгії підозрілі дрони шпигували за F-16 та боєприпасами - міністр
Київ • УНН
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що дрони над військовими базами, ймовірно, використовувалися для стеження за винищувачами та складами боєприпасів. Він не звинуватив Росію прямо, але зазначив, що мотиви та способи таких дій очевидні.
Дрони, які помітили над бельгійськими військовими базами, ймовірно, використовувалися для стеження за винищувачами та складами боєприпасів. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, передає УНН з посиланням на видання Politico.
Вони (дрони, - ред.) прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію
Водночас він утримався від прямих звинувачень на адресу росії, але зазначив, що важко уявити інших причетних до порушення повітряного простору Бельгії.
росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи таких дій також дуже чіткі
За його словами, зараз триває "справді війна дронів", і додав, що міністерство оборони його країни має до цього підготуватися.
Довідка
Авіабаза Кляйне-Брогель у Лімбурзі, Фландрія – це база, яку займають Бельгійські ВПС, розгортаючи там ескадрильї F-16. На Кляйне-Брогель працює приблизно 1500 осіб, від пілотів до обслуговуючого персоналу.
База Кляйне-Брогель також є однією з п'яти військових баз, що використовуються Сполученими Штатами в Європі.
Військова база в Кляйне-Брогелі, брала участь у щорічних навчаннях НАТО в жовтні. У цих навчаннях взяли участь близько 2000 військовослужбовців.
Також за непідтвердженими повідомленнями, військово-повітряна база є одним із місць у Європі, де зберігається ядерна зброя США.
Нагадаємо
У ніч на неділю, 2 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів. Поліція прибула на місце, але дрони зникли, хоча їх вдалося зафіксувати на відео.
Дрони вже були помічені над базою Кляйне-Брогель раніше. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив зростання кількості інцидентів у Бельгії, пов'язаних з польотами дронів над стратегічними об'єктами. Посадовець наголосив на значній ролі, яку дрони відіграють в російсько-українській війні. Франкен наголосив, що Міністерство оборони його країни має підготуватися до подібної "війни дронів".
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10.10.25, 11:44 • 54263 перегляди