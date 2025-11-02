Помічені в Бельгії підозрілі дрони шпигували за F-16 та боєприпасами - міністр

Дрони, які помітили над бельгійськими військовими базами, ймовірно, використовувалися для стеження за винищувачами та складами боєприпасів. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, передає УНН з посиланням на видання Politico.

Вони (дрони, - ред.) прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію - сказав Тео Франкен.

Водночас він утримався від прямих звинувачень на адресу росії, але зазначив, що важко уявити інших причетних до порушення повітряного простору Бельгії.

росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи таких дій також дуже чіткі - зауважив міністр оборони Бельгії.

За його словами, зараз триває "справді війна дронів", і додав, що міністерство оборони його країни має до цього підготуватися.

Довідка

Авіабаза Кляйне-Брогель у Лімбурзі, Фландрія – це база, яку займають Бельгійські ВПС, розгортаючи там ескадрильї F-16. На Кляйне-Брогель працює приблизно 1500 осіб, від пілотів до обслуговуючого персоналу.

База Кляйне-Брогель також є однією з п'яти військових баз, що використовуються Сполученими Штатами в Європі.

Військова база в Кляйне-Брогелі, брала участь у щорічних навчаннях НАТО в жовтні. У цих навчаннях взяли участь близько 2000 військовослужбовців.

Також за непідтвердженими повідомленнями, військово-повітряна база є одним із місць у Європі, де зберігається ядерна зброя США.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 2 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів. Поліція прибула на місце, але дрони зникли, хоча їх вдалося зафіксувати на відео.

Дрони вже були помічені над базою Кляйне-Брогель раніше. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив зростання кількості інцидентів у Бельгії, пов'язаних з польотами дронів над стратегічними об'єктами. Посадовець наголосив на значній ролі, яку дрони відіграють в російсько-українській війні. Франкен наголосив, що Міністерство оборони його країни має підготуватися до подібної "війни дронів".

