Законопроект о мобилизации готов на 95%, рассмотрено более 4 тысяч правок - Железняк

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Уже рассмотрено 4051 из 4266 поправок. Завтра обещают завершить работу над оставшимися правками. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Комитет по вопросам обороны сегодня завершил рассмотрение 4051 из 4266 поправок к законопроекту о мобилизации. То есть готово на 95%. Завтра завершат. - прогнозирует нардеп.

Детали

Впрочем, Железняк отметил, что завершение рассмотрения правок не означает, что законопроект готов к голосованию во втором чтении.

Во-первых, еще будет одно заседание где рассмотрят дополнительные комитетские правки. Это, тоже завтра. Во-вторых, надо еще решением Комитета утвердить всю таблицу. Здесь график неизвестен пока. - добавил Железняк.

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Напомним

Накануне нардеп Ярослав Железняк предвещал, что рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации завершат 28 марта, то есть сегодня. Ведь вчера Комитет по вопросам безопасности рассмотрел 3518 поправок.

Дополнительно

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект № 10449, который предусматривает изменения в законодательство о мобилизации, 7 февраля. В парламенте отмечали, что ко второму чтению законопроект будет иметь изменения. В частности, в монобольшинстве указывали, что ко второму чтению будут искать компромиссы по отсрочке от военной службы для аспирантов, ареста счетов и тому подобное.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время работы над законопроектом о мобилизации отклонил правку по мобилизации с 18 летнего возраста.