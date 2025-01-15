Захватчики планируют застроить центрами отдыха временное оккупированное Приазовье - Сопротивление

Российская оккупационная администрация обнародовала план застройки уничтоженного захватчиками временно оккупированных Широкино и Мелекино. Об этом сообщает Центр нацсопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что там должны появиться комплексы отдыха "европейского" уровня. Финансирование сметы плана строительства покрывают так называемые будущие инвесторы из кремля.

Некогда известные украинские курортные городки сегодня превратились в выжженную землю. И именно эту землю, которая принадлежала местным жителям и частным украинским предпринимателям, донецкие коллаборационисты "национализировали" и теперь здесь хозяйничают российские "бизнесмены", - говорится в сообщении.

В ЦНС также сообщили, что недавно в ТО Мариуполе россияне решили направить средства якобы предназначенные на строительство и восстановление уничтоженного их же ракетами жилья мариупольцев на очередной памятник террористам. Мемориал "освободителям Донбасса" в виде 50-ти метрового якоря должен появиться в центре города.

Напомним

Оккупационные власти ввели новое условие получения компенсации за разрушенное жилье в Мариуполе - инвентаризацию домов. Однако это невозможно, поскольку более 500 многоэтажек полностью снесено оккупантами.