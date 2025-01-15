Загарбники планують забудувати центрами відпочинку тимчасове окуповане Приазов’я - Спротив

Російська окупаційна адміністрація оприлюднила план забудови знищеного загарбниками тимчасово окупованих Широкине і Мелекіне. Про це повідомляє Центр нацспротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається, шо там мають з’явитися відпочинкові комплекси "європейського" рівня. Фінансування кошторису плану будівництва покривають так звані майбутні інвестори із кремля.

Колись відомі українські курортні містечка сьогодні перетворилися на випалену землю. І саме цю землю, яка належала місцевим мешканцям та приватним українським підприємцям, донецькі колаборанти "націоналізували" і тепер тут хазяйнують російські "бізнесмени",