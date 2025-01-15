Загарбники планують забудувати центрами відпочинку тимчасове окуповане Приазов’я - Спротив
Київ • УНН
Російська окупаційна влада оприлюднила план забудови знищених Широкине і Мелекіне відпочинковими комплексами. Фінансування проекту планується за рахунок інвесторів з кремля.
Російська окупаційна адміністрація оприлюднила план забудови знищеного загарбниками тимчасово окупованих Широкине і Мелекіне. Про це повідомляє Центр нацспротиву, пише УНН.
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Зазначається, шо там мають з’явитися відпочинкові комплекси "європейського" рівня. Фінансування кошторису плану будівництва покривають так звані майбутні інвестори із кремля.
Колись відомі українські курортні містечка сьогодні перетворилися на випалену землю. І саме цю землю, яка належала місцевим мешканцям та приватним українським підприємцям, донецькі колаборанти "націоналізували" і тепер тут хазяйнують російські "бізнесмени",
У ЦНС також повідомили, що нещодавно у ТО Маріуполі росіяни вирішили скерувати кошти нібито призначені на будівництво та відновлення знищеного їхніми же ракетами житла маріупольців на черговий пам’ятник терористам. Меморіал "освободітєлям Донбасу" у вигляді 50-ти метрового якоря має з’явитися у середмісті.
Нагадаємо
Окупаційна влада запровадила нову умову отримання компенсації за зруйноване житло в Маріуполі - інвентаризацію будинків. Проте це неможливо, оскільки понад 500 багатоповерхівок повністю знесено окупантами.