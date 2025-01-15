Загарбники планують забудувати центрами відпочинку тимчасове окуповане Приазов’я - Спротив

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Київ • УНН

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Російська окупаційна влада оприлюднила план забудови знищених Широкине і Мелекіне відпочинковими комплексами. Фінансування проекту планується за рахунок інвесторів з кремля.

Російська окупаційна адміністрація оприлюднила план забудови знищеного загарбниками тимчасово окупованих Широкине і Мелекіне.  Про це повідомляє Центр нацспротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається, шо там мають з’явитися відпочинкові комплекси "європейського" рівня. Фінансування кошторису плану будівництва покривають так звані майбутні інвестори із кремля.

Колись відомі українські курортні містечка сьогодні перетворилися на випалену землю. І саме цю землю, яка належала місцевим мешканцям та приватним українським підприємцям, донецькі колаборанти "націоналізували" і тепер тут хазяйнують російські "бізнесмени",

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС також повідомили, що нещодавно у ТО Маріуполі росіяни вирішили скерувати кошти нібито призначені на будівництво та відновлення знищеного їхніми же ракетами житла маріупольців на черговий пам’ятник терористам. Меморіал "освободітєлям Донбасу" у вигляді 50-ти метрового якоря має з’явитися у середмісті.

Нагадаємо

Окупаційна влада запровадила нову умову отримання компенсації за зруйноване житло в Маріуполі - інвентаризацію будинків. Проте це неможливо, оскільки понад 500 багатоповерхівок повністю знесено окупантами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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