Захват заложников в Луцке: террорист заявил, что есть один раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Максим Кривош, который захватил автобус с людьми в центре Луцка заявил, что люди в плохом состоянии и среди них есть один раненый, а также беременная женщина и ребенок. Об этом террорист рассказал в телефонном разговоре с журналистами одного из телеканалов, передает УНН.
"Заложники в плохом состоянии, полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок, что вам еще интересно... Ни один г***он из тех перечисленных мной, не выложил в сеть видеообращение о том, что я просил", - сказал Кривоше.
Напомним, мужчина на фоне захвата автобуса с пассажирами в центре Луцка опубликовал свои "требования" в соцсети Twitter.
Как сообщалось, переговорная команда ведет переговоры с мужчиной, который захватил автобус с людьми в центре Луцка, и у них "есть понимание".
Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников.
Позже СБУ уточнила количество заложников. Информации о пострадавших пока нет.
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Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.
Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривоше.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.