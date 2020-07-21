Захват заложников в Луцке: террорист заявил, что есть один раненый

КИЕВ. 21 июля. УНН. Максим Кривош, который захватил автобус с людьми в центре Луцка заявил, что люди в плохом состоянии и среди них есть один раненый, а также беременная женщина и ребенок. Об этом террорист рассказал в телефонном разговоре с журналистами одного из телеканалов, передает УНН.