Захоплення заручників у Луцьку: терорист заявив, що є один поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у центрі Луцька заявив, що люди у поганому стані та серед них є один поранений, а також вагітна жінка і дитина. Про це терорист розповів в телефонній розмові із журналістами одного з телеканалів, передає УНН.
"Заручники в поганому стані, повний автобус. Одна людина поранена, одна вагітна, одна дитина, що вам ще цікаво… Жоден г***он з тих перерахованих мною, не виклав у мережу відеозвернення про те, що я просив", - сказав Кривош.
Нагадаємо, чоловік на тлі захоплення автобуса із пасажирами у центрі Луцька опублікував свої "вимоги" у соцмережі Twitter.
Як повідомлялося, переговорна команда веде перемовини з чоловіком, який захопив автобус із людьми в центрі Луцька, і в них "є порозуміння".
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. В автобусі перебуває близько 20 заручників.
Пізніше СБУ уточнила кількість заручників. Інформації про постраждалих наразі немає.
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Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.
Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.