Захоплення заручників у Луцьку: терорист заявив, що є один поранений

КИЇВ. 21 липня. УНН. Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у центрі Луцька заявив, що люди у поганому стані та серед них є один поранений, а також вагітна жінка і дитина. Про це терорист розповів в телефонній розмові із журналістами одного з телеканалів, передає УНН.