У СБУ заявили про порозуміння у переговорах з "луцьким терористом"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Переговорна команда веде перемовини з чоловіком, який захопив автобус із людьми в центрі Луцька, і в них "є порозуміння". Про це журналістам у Луцьку повідомив перший заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький, передає кореспондент УНН.
"Йдуть перемовини, він відповідає, в конекті з переговорщиками, є порозуміння, рухаємось далі", - сказав Баранецький.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який наразі перебуває на місці подій, заявив що у чоловіка, який захопив людей, "в руках є смартфон, він може бачити і чути всі коментарі", тому від коментарів голова МВС утримався.
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. В автобусі перебуває близько 20 заручників. Пізніше СБУ уточнила кількість заручників. Інформації про постраждалих наразі немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Син однієї з заручниць зробив запис розмови з "луцьким терористом"
Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.
Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.