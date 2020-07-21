В СБУ заявили о взаимопонимании в переговорах с "луцким террористом"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Переговорная команда ведет переговоры с мужчиной, который захватил автобус с людьми в центре Луцка, и у них "есть взаимопонимание". Об этом журналистам в Луцке сообщил первый заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий, передает корреспондент УНН.
"Идут переговоры, он отвечает, в коннекте с переговорщиками, есть взаимопонимание, двигаемся дальше", - сказал Баранецкий.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который сейчас находится на месте событий, заявил, что у мужчины, который захватил людей, "в руках есть смартфон, он может видеть и слышать все комментарии", поэтому от комментариев глава МВД воздержался.
Напомним, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников. Позже СБУ уточнила количество заложников. Информации о пострадавших пока нет.
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Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.
Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.
Как сообщал УНН, синистр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.