Захват заложников в Луцке: мужчина хотел обменять себя на беременную жену
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Мужчина заложницы, которая находится в автобусе в центре Луцка пытался прорваться через полицейский кордон, чтобы его обменяли на беременную жену. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеканал NEWSONE.
Так, мужчина пытался прорваться через полицейский кордон поговорить с террористом, чтобы обменять себя на беременную женщину, которая находится в автобусе. Однако правоохранители заломили руки мужчине.
Также, как сообщают местные СМИ, его отвели в помещение, где с ним общается психолог.
Как сообщалось, переговорная команда ведет переговоры с мужчиной, который захватил автобус с людьми в центре Луцка, и у них "есть понимание".
Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников.
Позже СБУ уточнила количество заложников. Информации о пострадавших пока нет.
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Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.
Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривошей.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.