Захоплення заручників у Луцьку: чоловік хотів обміняти себе на вагітну дружину

КИЇВ. 21 липня. УНН. Чоловік заручниці, яка перебуває в автобусі у центрі Луцька намагався прорватися через поліцейський кордон, аби його обміняли на вагітну дружину. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеканал NEWSONE.