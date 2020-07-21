Захоплення заручників у Луцьку: чоловік хотів обміняти себе на вагітну дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Чоловік заручниці, яка перебуває в автобусі у центрі Луцька намагався прорватися через поліцейський кордон, аби його обміняли на вагітну дружину. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеканал NEWSONE.
Так, чоловік намагався прорватися через поліцейських кордон поговорити з терористом аби обміняти себе на вагітну жінку, яка перебуває у автобусі. Проте правоохоронці заламали руки чоловіку.
Також як повідомляють місцеві ЗМІ, його відвели у пріміщення де з ним спілкується психолог.
Як повідомлялося, переговорна команда веде перемовини з чоловіком, який захопив автобус із людьми в центрі Луцька, і в них "є порозуміння".
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. В автобусі перебуває близько 20 заручників.
Пізніше СБУ уточнила кількість заручників. Інформації про постраждалих наразі немає.
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Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.
Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.