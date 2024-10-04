Загрязнение воздуха в столице сохранится до конца недели
Киев • УНН
Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму из-за пыли и дыма, но не угрожает здоровью. По прогнозам, ситуация улучшится до конца недели.
Загрязнение воздуха в Киеве из-за пыли и дыма продлится до выходных. Хотя уровень загрязнения превышает норму, он не представляет угрозы для здоровья. Об этом сообщила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
По состоянию на 12:00 уровень загрязнения воздуха в Киеве колеблется от 60-80 отметок. На всех пунктах наблюдения сегодня отмечаем превышение концентрации загрязняющих веществ, а именно пыли. Хочу отметить, что она безопасна для здоровья человека
По ее словам, вероятной причиной загрязнения является запыление воздуха из района Каспия и дыма экосистем с юго-востока
Кроме Киева, качество воздуха по всей Украине в хорошем состоянии. Сейчас есть небольшие пожары в восточных регионах, что может влиять на качество воздуха в тех агломерациях. Запыленность, по нашим прогнозам будет продолжаться до выходных
Напомним
Во всех районах Киева, кроме Голосеевского, фиксируется ухудшение качества воздуха. Медики советуют ограничить пребывание на улице.
Минприроды: улучшение качества воздуха зависит от погодных условий22 сентября 2024, 14:13 • 21657 просмотров