Загрязнение воздуха в столице сохранится до конца недели

Загрязнение воздуха в Киеве из-за пыли и дыма продлится до выходных. Хотя уровень загрязнения превышает норму, он не представляет угрозы для здоровья. Об этом сообщила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По состоянию на 12:00 уровень загрязнения воздуха в Киеве колеблется от 60-80 отметок. На всех пунктах наблюдения сегодня отмечаем превышение концентрации загрязняющих веществ, а именно пыли. Хочу отметить, что она безопасна для здоровья человека

По ее словам, вероятной причиной загрязнения является запыление воздуха из района Каспия и дыма экосистем с юго-востока

Кроме Киева, качество воздуха по всей Украине в хорошем состоянии. Сейчас есть небольшие пожары в восточных регионах, что может влиять на качество воздуха в тех агломерациях. Запыленность, по нашим прогнозам будет продолжаться до выходных