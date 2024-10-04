Забруднення повітря в столиці збережеться до кінця тижня

Забруднення повітря в Києві через пил і дим триватиме до вихідних. Хоча рівень забруднення перевищує норму, він не становить загрози для здоров’я. Про це повідомила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Станом на 12:00 рівень забруднення повітря в Києві коливається від 60-80 позначок. На всіх пунктах спостереження сьогодні відзначаємо перевищення концентрації забруднюючих речовин, а саме пилу. Хочу зазначити, що він безпечний для здоровʼя людини

За її словами, ймовірною причиною забруднення є запилення повітря з району Каспію та диму екосистем з південного сходу

Окрім Києва, якість повітря по всій Україні в доброму стані. Наразі є невеликі пожежі в східних регіонах, що може впливати на якість повітря в тих агломераціях. Запиленість, за нашими прогнозами буде тривати до вихідних