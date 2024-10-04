Забруднення повітря в столиці збережеться до кінця тижня
Київ • УНН
Рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму через пил і дим, але не загрожує здоров'ю. За прогнозами, ситуація покращиться до кінця тижня.
Забруднення повітря в Києві через пил і дим триватиме до вихідних. Хоча рівень забруднення перевищує норму, він не становить загрози для здоров’я. Про це повідомила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Станом на 12:00 рівень забруднення повітря в Києві коливається від 60-80 позначок. На всіх пунктах спостереження сьогодні відзначаємо перевищення концентрації забруднюючих речовин, а саме пилу. Хочу зазначити, що він безпечний для здоровʼя людини
За її словами, ймовірною причиною забруднення є запилення повітря з району Каспію та диму екосистем з південного сходу
Окрім Києва, якість повітря по всій Україні в доброму стані. Наразі є невеликі пожежі в східних регіонах, що може впливати на якість повітря в тих агломераціях. Запиленість, за нашими прогнозами буде тривати до вихідних
Нагадаємо
У всіх районах Києва, крім Голосіївського, фіксується погіршення якості повітря. Медики радять обмежити перебування на вулиці.
Міндовкілля: покращення якості повітря залежить від погодних умов22.09.24, 17:13 • 21899 переглядiв