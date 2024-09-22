Міндовкілля: покращення якості повітря залежить від погодних умов
Київ • УНН
Покращення якості повітря в столиці залежить від швидкості вітру та температури. Основними забруднювачами є дим від пожеж, пил та сажа від горіння торф'яників.
Покращення якості повітря в столиці залежатиме від погодних умов, зокрема швидкості та напрямку вітру, а також температурних показників. Про це повідомила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва в ефірі телемарафону, передає УНН.
Як і раніше повідомлялось, причиною забрудненого повітря є пожежі в екосистемах, горіння торфʼяників, осінні коливання температур та слабкий вітер
За її словами, основними компонентами забруднення є елементи диму, з частками пилу та сажі.
Ми сподіваємось, що така ситуація протримається недовго, але це не від нас залежить. Все буде залежати від тривалості температурних показників та швидкості й напрямку вітру
Нагадаємо
Міндовкілля називає основною причиною погіршення якості повітря в Києві горіння торф’яників та пожежі в екосистемах, а за даними IQair, Київ посідає 5 місце серед міст світу з найгіршою якістю повітря.