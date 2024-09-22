Минприроды: улучшение качества воздуха зависит от погодных условий

Улучшение качества воздуха в столице будет зависеть от погодных условий, в частности скорости и направления ветра, а также температурных показателей. Об этом сообщила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева в эфире телемарафона, передает УНН.

Как и ранее сообщалось, причиной загрязненного воздуха являются пожары в экосистемах, горение торфяников, осенние колебания температур и слабый ветер - сказала Киреева.

По ее словам, основными компонентами загрязнения являются элементы дыма, с частицами пыли и сажи.

Мы надеемся, что такая ситуация продержится недолго, но это не от нас зависит. Все будет зависеть от продолжительности температурных показателей и скорости и направления ветра - добавила она.

Напомним

Минприроды называет основной причиной ухудшения качества воздуха в Киеве горения торфяников и пожары в экосистемах, а по данным IQair, Киев занимает 5 место среди городов мира с наихудшим качеством воздуха.