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Минприроды: улучшение качества воздуха зависит от погодных условий

Минприроды: улучшение качества воздуха зависит от погодных условий

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 14:13  •  2224 просмотра

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Улучшение качества воздуха в столице зависит от скорости ветра и температуры. Основными загрязнителями являются дым от пожаров, пыль и сажа от горения торфяников.

Улучшение качества воздуха в столице будет зависеть от погодных условий, в частности скорости и направления ветра, а также температурных показателей. Об этом сообщила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева в эфире телемарафона, передает УНН.

Как и ранее сообщалось, причиной загрязненного воздуха являются пожары в экосистемах, горение торфяников, осенние колебания температур и слабый ветер

- сказала Киреева.

По ее словам, основными компонентами загрязнения являются элементы дыма, с частицами пыли и сажи.

Мы надеемся, что такая ситуация продержится недолго, но это не от нас зависит. Все будет зависеть от продолжительности температурных показателей и скорости и направления ветра

- добавила она.

Напомним 

Минприроды называет основной причиной ухудшения качества воздуха в Киеве горения торфяников и пожары в экосистемах, а по данным IQair, Киев занимает 5 место среди городов мира с наихудшим качеством воздуха.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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