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У Києві погіршився стан повітря: у КМВА повідомляють про високий рівень забруднення у більшості районів

Київ • УНН

 • 26804 перегляди

У Києві зафіксовано підвищений індекс якості повітря майже у всіх районах, крім Голосіївського. Медики радять обмежити перебування на вулиці та фізичну активність на відкритому повітрі.

У всіх районах Києва, крім Голосіївського, фіксується підвищений індекс якості повітря, повідомили вранці в п'ятницю у КМВА, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 83 (високий рівень забрудненості)

- вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря– 86 (високий рівень)

- вул. Турівська, 28 – індекс якості 78 (високий рівень забрудненості)

- проспект Берестейський, 97 – індекс якості 77 ( високий рівень забрудненості).

- вул. Китаївська, 22 – індекс якості 55 (середный рівень забрудненості).

- вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 79 (високий рівень).

- вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 76 (високий рівень).

За умови високого рівня забрудненості медики радять:

- Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;

- Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;

- Пити багато води.

Погіршення якості повітря фіксують у багатьох регіонах через принесений вітром пил з Каспію - Міндовкілля03.10.24, 10:29 • 13128 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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