У Києві погіршився стан повітря: у КМВА повідомляють про високий рівень забруднення у більшості районів
Київ • УНН
У Києві зафіксовано підвищений індекс якості повітря майже у всіх районах, крім Голосіївського. Медики радять обмежити перебування на вулиці та фізичну активність на відкритому повітрі.
У всіх районах Києва, крім Голосіївського, фіксується підвищений індекс якості повітря, повідомили вранці в п'ятницю у КМВА, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 83 (високий рівень забрудненості)
- вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря– 86 (високий рівень)
- вул. Турівська, 28 – індекс якості 78 (високий рівень забрудненості)
- проспект Берестейський, 97 – індекс якості 77 ( високий рівень забрудненості).
- вул. Китаївська, 22 – індекс якості 55 (середный рівень забрудненості).
- вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 79 (високий рівень).
- вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 76 (високий рівень).
За умови високого рівня забрудненості медики радять:
- Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
- Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
- Пити багато води.
Погіршення якості повітря фіксують у багатьох регіонах через принесений вітром пил з Каспію - Міндовкілля03.10.24, 10:29 • 13128 переглядiв