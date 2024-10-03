Погіршення якості повітря фіксують у багатьох регіонах через принесений вітром пил з Каспію - Міндовкілля

Пилові вітрові потоки з Каспійської низовини погіршують якість повітря в Україні. У Києві спостерігається високий рівень забруднення, ситуація може тривати до п'ятниці, повідомили у четвер у Міндовкілля, пише УНН.

Фіксується погіршення якості повітря в багатьох областях України. Згідно з супутниковими даними, сьогодні вранці пилові вітрові потоки з Каспійської низовини затягнули Україну. Вони погіршують якість повітря - повідомили у міністерстві.

Вказано, що станом на ранок 3 жовтня в місті Київ спостерігається високий рівень забруднення атмосферного повітря. Індекс якості повітря коливається від 76 до 89.

Показник дрібнодисперсного пилу коливається від 95.4 мкг/м3 до 127.9 мкг/м3. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив повітряних мас.

За інформацією Укргідрометцентру, така ситуація з атмосферним повітрям утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

Рекомендації:

Під час пилової бурі слід уникати перебування на відкритому повітрі, особливо це стосується людей з проблемами дихання.

Рекомендується тримати вікна зачиненими та використовувати очищувачі повітря в приміщеннях. Також необхідно носити захисні маски або респіратори, якщо необхідно виходити на вулицю. Водіям варто бути особливо обережними через знижену видимість на дорогах.

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