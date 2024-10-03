Ухудшение качества воздуха фиксируют во многих регионах из-за принесенной ветром пыли с Каспия - Минприроды

Пылевые ветровые потоки с Каспийской низменности ухудшают качество воздуха в Украине. В Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения, ситуация может продолжаться до пятницы, сообщили в четверг в Минприроды, пишет УНН.

Фиксируется ухудшение качества воздуха во многих областях Украины. Согласно спутниковым данным, сегодня утром пылевые ветровые потоки с Каспийской низменности затянули Украину. Они ухудшают качество воздуха - сообщили в министерстве.

Указано, что по состоянию на утро 3 октября в городе Киев наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс качества воздуха колеблется от 76 до 89.

Показатель мелкодисперсной пыли колеблется от 95.4 мкг/м3 до 127.9 мкг/м3. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние воздушных масс.

По информации Укргидрометцентра, такая ситуация с атмосферным воздухом сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

Рекомендации:

Во время пылевой бури следует избегать пребывания на открытом воздухе, особенно это касается людей с проблемами дыхания.

Рекомендуется держать окна закрытыми и использовать очистители воздуха в помещениях. Также необходимо носить защитные маски или респираторы, если необходимо выходить на улицу. Водителям стоит быть особенно осторожными из-за пониженной видимости на дорогах.

В Киеве на утро высокий уровень загрязнения воздуха: советуют ограничить проветривание